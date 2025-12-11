La harpe vagabonde Médiathèque La Mosaïque des Mots Iffendic

La harpe vagabonde

Concert de Catherine Baudichet à la médiathèque

La harpe classique n’est pas seulement cet instrument voué à la musique classique, au fond de l’orchestre ou en solitaire. Elle peut aussi s’ouvrir à d’autres musiques, notamment au jazz, et dans une grande variété de formations. Quelle est son fonctionnement ? Quels sont les liens et les différences entre harpe classique et harpe celtique ? C’est ce que pourra découvrir le public.

Tout public.

Gratuit.

Sur réservation. .

Médiathèque La Mosaïque des Mots 1 place des Marronniers Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75

