La harpe vagabonde Médiathèque La Mosaïque des Mots Iffendic samedi 7 mars 2026.
Médiathèque La Mosaïque des Mots 1 place des Marronniers Iffendic Ille-et-Vilaine
Début : 2026-03-07 15:00:00
Concert de Catherine Baudichet à la médiathèque
La harpe classique n’est pas seulement cet instrument voué à la musique classique, au fond de l’orchestre ou en solitaire. Elle peut aussi s’ouvrir à d’autres musiques, notamment au jazz, et dans une grande variété de formations. Quelle est son fonctionnement ? Quels sont les liens et les différences entre harpe classique et harpe celtique ? C’est ce que pourra découvrir le public.
Tout public.
Gratuit.
Sur réservation. .
Médiathèque La Mosaïque des Mots 1 place des Marronniers Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75
