La Harthousienne Haguenau

La Harthousienne

Rue Principale Haguenau Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-12 10:00:00
2025-10-12

Initiation gratuite au Tir Sportif (carabine et pistolet 10m) à destination des femmes et jeunes filles à partir de 7 ans. Toutes les participantes sont récompensées ! 0  .

Rue Principale Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 35 28 81 66  jeremy.lepage67460@gmail.com

