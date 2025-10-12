La Harthousienne Haguenau
La Harthousienne Haguenau dimanche 12 octobre 2025.
La Harthousienne
Rue Principale Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-12 10:00:00
fin : 2025-10-12 17:00:00
Date(s) :
2025-10-12
Initiation gratuite au Tir Sportif (carabine et pistolet 10m) à destination des femmes et jeunes filles à partir de 7 ans. Toutes les participantes sont récompensées ! 0 .
Rue Principale Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 35 28 81 66 jeremy.lepage67460@gmail.com
