LA HAUTE-GARONNE DE FERME EN FERME 2026 CIVAM 31 Martres-Tolosane

Martres-Tolosane

LA HAUTE-GARONNE DE FERME EN FERME 2026

CIVAM 31 34 Avenue des Pyrénées Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Venez à la rencontre de paysans et paysannes du département pour la 19ème édition de De Ferme en Ferme !

Cette année encore, l’événement suit un thème “Notre alimentation au coeur des fermes”. Nous avons donc choisi de l’inclure via le livret de jeux, les partenariats et animations sur les fermes.

Cette année, un grand nombre de fermes ouvrent leurs portes au public, pour notre plus grand bonheur ! Elles permettent d’illustrer une très grande diversité de productions et systèmes, mettant ainsi en valeur la richesse du terroir haut-garonnais. Le maraîchage est très représenté (41% des fermes) sous toutes ses formes forêt jardin, permaculture, aquaponie …

La production animale arrive juste derrière (40% des fermes), avec presque toutes les filières représentées. Bien d’autres productions sont à découvrir, des fleurs, du mohair, en passant par les grandes cultures, et parfois tout en même temps ! .

CIVAM 31 34 Avenue des Pyrénées Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie defermeenferme@civam31.fr

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English :

Come and meet the local farmers for the 19th edition of De Ferme en Ferme!

L’événement LA HAUTE-GARONNE DE FERME EN FERME 2026 Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE