La haute vallée d’Aspe: découverte de l’histoire de la Terre par Pierre Deransart Etsaut
La haute vallée d’Aspe: découverte de l’histoire de la Terre par Pierre Deransart Etsaut mercredi 12 août 2026.
Etsaut
La haute vallée d’Aspe: découverte de l’histoire de la Terre par Pierre Deransart
Le Bourg Etsaut Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Venez découvrir comment, au cours du temps long, ces différentes forces se sont conjuguées pour façonner ces montagnes, et comment celles-ci se transforment toujours aujourd’hui.
Venez découvrir pourquoi l’amphithéâtre naturel composé par les plus hauts sommets de l’ouest de la vallée, des pics d’Aspe aux Orgues de Camplong, constitue un domaine exceptionnel pour observer l’histoire géologique récente de la Terre.
Et surtout venez découvrir les itinéraires les plus faciles de la haute vallée qui vous permettront de l’entrevoir facilement.
Cette conférence est précédée du vernissage de l’exposition à 16h30. .
Le Bourg Etsaut 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 88 30
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English : La haute vallée d’Aspe: découverte de l’histoire de la Terre par Pierre Deransart
L’événement La haute vallée d’Aspe: découverte de l’histoire de la Terre par Pierre Deransart Etsaut a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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