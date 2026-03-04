La hija de todas las rabias, Le Vox, Mayenne

La hija de todas las rabias Jeudi 19 mars, 14h00 Le Vox Mayenne

Le Vox 16 place Juhel, Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire

Reflets du cinéma – Nicaragua, aujourd’hui. Maria, 11 ans, vit avec sa mère Lilibeth au bord d’une décharge publique. Leur avenir dépend de la vente d’une portée de chiots de race d’un voyou local…. Le Vox La hija de todas las rabias