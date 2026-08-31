Informations pratiques

Hirtzfelden

La Hirtz’rose

Hirtzfelden Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18

Courir, marcher, agissons ensemble contre le cancer du sein !

Course pour les enfants le samedi (gratuite), rdv au city stade

– parcours de 6 à 10 ans à 14h

– parcours de 11 à 17 ans à 14h45

Course ou marche tout public le dimanche (8€ à partir de 18 ans), parcours plat de 6km, départ de la salle polyvalente à 10h30.

Buvette et petite restauration sur place les deux jours. .

Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 69 09 21 37

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English :

L’événement La Hirtz’rose Hirtzfelden a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach