La honte et le châtiment – Conférence par Rozenn Milin, Centre Culturel Breton Yezhou Ha Sevenadur, Saint-Herblain

La honte et le châtiment – Conférence par Rozenn Milin Mardi 3 mars, 20h00 Centre Culturel Breton Yezhou Ha Sevenadur Loire-Atlantique

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-03T20:00:00+01:00 – 2026-03-03T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-03T20:00:00+01:00 – 2026-03-03T22:00:00+01:00

L’une des plus grandes mutations que la Basse-Bretagne a connues au XXe siècle est le changement de langue.

Comment une langue autrefois florissante a-t-elle pu décliner aussi vite ? Quel a été le rôle de l’école et des méthodes comme le “symbole” ou “la vache” ?

C’est à ces questions que l’historienne et journaliste Rozenn Milin répondra en s’appuyant sur des vidéos filmées en Bretagne et en Afrique.

Conférence dans le cadre du mois du breton

Conférence en langue bretonne traduite simultanément en français.

Centre Culturel Breton Yezhou Ha Sevenadur 12 avenue de l’Angevinière, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Sillon de Bretagne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.centreculturelbreton.fr »}, {« type »: « email », « value »: « degemer@yhs.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 0750504358 »}]

Conférence

Rozenn Milin © Emmanuel Pain / Bretons