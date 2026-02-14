La honte et le châtiment – Conférence par Rozenn Milin, Centre Culturel Breton Yezhou Ha Sevenadur, Saint-Herblain
La honte et le châtiment – Conférence par Rozenn Milin, Centre Culturel Breton Yezhou Ha Sevenadur, Saint-Herblain mardi 3 mars 2026.
La honte et le châtiment – Conférence par Rozenn Milin Mardi 3 mars, 20h00 Centre Culturel Breton Yezhou Ha Sevenadur Loire-Atlantique
Prix libre
Début : 2026-03-03T20:00:00+01:00 – 2026-03-03T22:00:00+01:00
L’une des plus grandes mutations que la Basse-Bretagne a connues au XXe siècle est le changement de langue.
Comment une langue autrefois florissante a-t-elle pu décliner aussi vite ? Quel a été le rôle de l’école et des méthodes comme le “symbole” ou “la vache” ?
C’est à ces questions que l’historienne et journaliste Rozenn Milin répondra en s’appuyant sur des vidéos filmées en Bretagne et en Afrique.
Conférence dans le cadre du mois du breton
Conférence en langue bretonne traduite simultanément en français.
Centre Culturel Breton Yezhou Ha Sevenadur 12 avenue de l'Angevinière, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Sillon de Bretagne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Rozenn Milin © Emmanuel Pain / Bretons