La honte et le châtiment – Conférence par Rozenn Milin Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-03 20:00 – 22:00

Gratuit : non prix libre Tout public – Adultes

L’une des plus grandes mutations que la Basse-Bretagne a connues au XXe siècle est le changement de langue. Comment une langue autrefois florissante a-t-elle pu décliner aussi vite ? Quel a été le rôle de l’école et des méthodes comme le “symbole” ou “la vache” ? C’est à ces questions que l’historienne et journaliste Rozenn Milin répondra en s’appuyant sur des vidéos filmées en Bretagne et en Afrique. Conférence dans le cadre du mois du breton Conférence en langue bretonne traduite simultanément en français.

Bourg Saint-Herblain 44800

02 40 85 27 22 yezhou44@gmail.com 0750504358 https://www.centreculturelbreton.fr



