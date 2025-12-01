La hora latina Médiathèque de la Monnaie Romans-sur-Isère

La hora latina Médiathèque de la Monnaie

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 11:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Un éveil à la langue espagnole avec Marcelo, pour les très jeunes enfants.

rue Ninon Vallin Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

An introduction to the Spanish language with Marcelo, for very young children.

German :

Eine Einführung in die spanische Sprache mit Marcelo für sehr junge Kinder.

Italiano :

Un’introduzione alla lingua spagnola con Marcelo, per bambini molto piccoli.

Espanol :

Una introducción a la lengua española con Marcelo, para niños muy pequeños.

