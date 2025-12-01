La hora latina Médiathèque de la Monnaie Romans-sur-Isère
La hora latina Médiathèque de la Monnaie Romans-sur-Isère samedi 13 décembre 2025.
La hora latina Médiathèque de la Monnaie
rue Ninon Vallin Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 11:00:00
2025-12-13
Un éveil à la langue espagnole avec Marcelo, pour les très jeunes enfants.
rue Ninon Vallin Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 33 58 mediatheque.monnaie@valenceromansagglo.fr
English :
An introduction to the Spanish language with Marcelo, for very young children.
German :
Eine Einführung in die spanische Sprache mit Marcelo für sehr junge Kinder.
Italiano :
Un’introduzione alla lingua spagnola con Marcelo, per bambini molto piccoli.
Espanol :
Una introducción a la lengua española con Marcelo, para niños muy pequeños.
