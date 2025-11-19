La Hotte de Noël Boutique de produits locaux bureau d’Ahun Ahun
La Hotte de Noël Boutique de produits locaux bureau d’Ahun
12 Place Alphonse Defumade Ahun Creuse
Début : 2025-11-19 14:00:00
fin : 2025-12-31 18:30:00
2025-11-19
Vous n’avez pas encore d’idées pour vos cadeaux de Noël ? Ne perdez plus une minute: Venez découvrir notre Hotte du Père Noël de Noël à l’Office de Tourisme à Ahun et Bourganeuf! Nous pensons à ceux qui sont toujours à la recherche de cadeaux originaux, qui privilégient le savoir-faire local et qui n’aiment pas les supermarchés bondés !
Dans un espace de 100 m² dédié à l’accueil et à la mise en valeur de produits estampillés 100% Limousin, de nombreuses possibilités s’offrent à vous paniers garnis, produits du terroir, créations artisanales, jeux pour toute la famille !
Nous vous guiderons et vous aiderons à choisir le cadeau original et personnel que vous aimerez offrir ou vous faire offrir.
Ouverture exceptionnelle le lundi 22 décembre.
Fermeture à 16h les mercredis 24 et 31 décembre. .
12 Place Alphonse Defumade Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com
