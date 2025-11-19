La Hotte de Noël Boutique de produits locaux bureau de Bourganeuf Bourganeuf
Place du champ de foire Bourganeuf Creuse
Vous n’avez pas encore d’idées pour vos cadeaux de Noël ? Ne perdez plus une minute pour découvrir notre hotte du Père Noël à l’Office de Tourisme à Bourganeuf et Ahun ! Nous pensons à ceux qui sont toujours à la recherche de cadeaux originaux, qui privilégient le savoir-faire local et qui n’aiment pas les supermarchés bondés !
Dans un espace de 100 m² dédié à l’accueil et à la mise en valeur de produits estampillés 100% Limouzi, de nombreuses possibilités s’offrent à vous paniers garnis, produits du terroir, créations artisanales, jeux pour toute la famille !
Nous vous guiderons et vous aiderons à choisir le cadeau original et personnel que vous aimerez offrir ou vous faire offrir.
Ouverture exceptionnelle le lundi 22 décembre pour les retardataires !
Fermeture à 16h les mercredi 24 et 31 décembre. .
Place du champ de foire Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 12 20 bourganeuf@tourisme-creuse-sudouest.com
