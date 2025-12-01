La Hotte du Père Noël Noël avec vos commerçants Villeneuve-sur-Lot

La Hotte du Père Noël Noël avec vos commerçants

Centre-Ville Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-01

Ouverture des commerces du centre-ville tous les dimanches en décembre, cartes à gratter distribuées dans les commerces participants.

De nombreux lots à gagner croisière dans les Caraïbes, parure de bijoux, IPhone, télévision, réveil enceinte Bluetooth, lunettes connectées, montre AVI-8..

Ouverture des commerces du centre-ville tous les dimanches en décembre, cartes à gratter distribuées dans les commerces participants.

De nombreux lots à gagner croisière dans les Caraïbes, parure de bijoux, IPhone, télévision, réveil enceinte Bluetooth, lunettes connectées, montre AVI-8.. .

Centre-Ville Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 53 53

English : La Hotte du Père Noël Noël avec vos commerçants

Downtown stores open every Sunday in December, with scratch cards distributed in participating stores.

Lots of prizes to be won: Caribbean cruise, jewelry set, IPhone, TV, Bluetooth speaker alarm clock, connected glasses, AVI-8 watch…

German : La Hotte du Père Noël Noël avec vos commerçants

Öffnung der Geschäfte im Stadtzentrum an allen Sonntagen im Dezember, Rubbelkarten werden in den teilnehmenden Geschäften verteilt.

Zahlreiche Preise zu gewinnen: Kreuzfahrt in die Karibik, Schmuckset, IPhone, Fernseher, Wecker mit Bluetooth-Lautsprecher, vernetzte Brille, AVI-8 Uhr…

Italiano :

Negozi del centro città aperti tutte le domeniche di dicembre, con gratta e vinci distribuiti nei negozi aderenti.

Tanti i premi in palio: crociera ai Caraibi, set di gioielli, IPhone, televisore, sveglia con altoparlante Bluetooth, occhiali connessi, orologio AVI-8…

Espanol : La Hotte du Père Noël Noël avec vos commerçants

Los comercios del centro de la ciudad abren todos los domingos de diciembre, y se distribuyen tarjetas rasca y gana en los comercios participantes.

Numerosos premios: crucero por el Caribe, juego de joyas, IPhone, televisor, despertador con altavoz Bluetooth, gafas conectadas, reloj AVI-8, etc.

L’événement La Hotte du Père Noël Noël avec vos commerçants Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Villeneuve Vallée du Lot