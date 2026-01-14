La Hulotte Bibliothèque Rouans

La Hulotte

Amoureux des mots et des récits, venez écouter La Hulotte. Plongez dans l’univers des sombres histoires et des légendes venues des saloons et du Mississippi. Rendez-vous à la bibliothèque de Rouans.

A propos de cette lecture à voix haute

La Hulotte, lectrice à voix haute, vous accueille dans un saloon où, au coin du bar, il se raconte de troubles et sombres histoires un innocent condammé à la peine de mort, des meurtres liés à des groupes néonazis, un suicide qui n’en est peut-être pas un, la recherche des disparus du bayou…

Colin Shade, quant à lui, a élu domicile dans le rocking chair près du feu, et ponctue ces histoires par sa musique envoûtante, dans laquelle résonnent banjo, guitare et percussions.

Du plus sombre des enquêtes et du coeur des hommes surgissent les liens entre racismes d’hier et d’aujourd’hui, entre les déshérités, les laissés-pour-compte et les populations minorisées. Une lecture musicale qui vous convie au frisson.

gratuit sur réservation par mail ou par téléphone

durée 1h15

dès 15 ans

Bibliothèque 16 bis rue du vieux port Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire

