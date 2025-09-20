La Isabelica en concert au Retro Asso Café Rétro Asso Café (jardin) Jonzac

La Isabelica en concert au Retro Asso Café

Rétro Asso Café (jardin) 3 place du Marché Jonzac Charente-Maritime

Début : 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20 20:00:00

2025-09-20

Pour le dernier spectacle de la saison le Rétro Asso Café vous propose un concert de Musique Cubaine.

La Isabelica est un collectif de musiciens réunis autour de la musique cubaine et tout particulièrement le « Son Cubano ».

Rétro Asso Café (jardin) 3 place du Marché Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 36 12 retrojonzac@gmail.com

English :

For the last show of the season, Rétro Asso Café presents a concert of Cuban music.

La Isabelica is a collective of musicians united around Cuban music, particularly the « Son Cubano ».

German :

Für die letzte Vorstellung der Saison bietet Ihnen das Rétro Asso Café ein Konzert mit kubanischer Musik.

La Isabelica ist ein Kollektiv von Musikern, die sich um die kubanische Musik und insbesondere den « Son Cubano » versammelt haben.

Italiano :

Per l’ultimo spettacolo della stagione, il Rétro Asso Café presenta un concerto di musica cubana.

La Isabelica è un gruppo di musicisti riuniti intorno alla musica cubana, in particolare al « Son Cubano ».

Espanol :

Para el último espectáculo de la temporada, el Rétro Asso Café presenta un concierto de música cubana.

La Isabelica es un grupo de músicos unidos en torno a la música cubana, en particular el « Son Cubano ».

