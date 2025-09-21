La Jalabert 2025 23ème édition Rue Jean Assemat Mazamet

La Jalabert 2025 23ème édition Rue Jean Assemat Mazamet dimanche 21 septembre 2025.

Rue Jean Assemat Palais des Congrés Pierre Baraillé Mazamet Tarn

Début : 2025-09-21 08:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

La Jalabert est une des plus prisée parmi les cyclo-sportives du sud de la France, c’est la 23ème Édition; autant dire qu’elle est devenue une classique incontournable.

Rue Jean Assemat Palais des Congrés Pierre Baraillé Mazamet 81200 Tarn Occitanie

the « Jalabert » is one of the most popular cyclo-sportive events in the south of France, and in its 23rd edition, it has become a classic not to be missed.

die « La Jalabert » ist eine der beliebtesten Radrennen Südfrankreichs und findet bereits zum 23. Mal statt.

« La Jalabert è una delle ciclosportive più popolari del sud della Francia e, alla sua 23a edizione, è diventata una classica da non perdere.

« La Jalabert es una de las ciclocorridas más populares del sur de Francia y, en su 23ª edición, se ha convertido en un clásico que no hay que perderse.

