LA JALMOUTOISE -Fête de village à Saint-Vincent Jalmoutiers

Lieu-dit Le Bourg Saint-Vincent-Jalmoutiers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Samedi 04 avril

LA JALMOUTOISE- 6ème édition organisée par le comité des fêtes dans le cadre de la fête du village.

Balade/rallye de voitures anciennes de + de 30 ans, limité à 50 véhicules. Rendez-vous à 13h.

Début des inscriptions le 25 février 2026

Renseignements lajalmoutoise24@gmail.com

Samedi 04 avril 2026

LA JALMOUTOISE- 6ème édition organisée par le comité des fêtes dans le cadre de la fête du village.

Balade/rallye de voitures anciennes de + de 30 ans, limité à 50 véhicules. Rendez-vous à 13h.

Début des inscriptions le 25 février 2026

Renseignements lajalmoutoise24@gmail.com .

Lieu-dit Le Bourg Saint-Vincent-Jalmoutiers 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine lajalmoutoise24@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LA JALMOUTOISE -Fête de village à Saint-Vincent Jalmoutiers

LA JALMOUTOISE -Village festival.

Fast food and refreshments on site. Lots of entertainment on site. Classic car rally.

L’événement LA JALMOUTOISE -Fête de village à Saint-Vincent Jalmoutiers Saint-Vincent-Jalmoutiers a été mis à jour le 2026-02-13 par Val de Dronne