LA JALMOUTOISE -Fête de village à Saint-Vincent Jalmoutiers Saint-Vincent-Jalmoutiers
LA JALMOUTOISE -Fête de village à Saint-Vincent Jalmoutiers Saint-Vincent-Jalmoutiers samedi 4 avril 2026.
LA JALMOUTOISE -Fête de village à Saint-Vincent Jalmoutiers
Lieu-dit Le Bourg Saint-Vincent-Jalmoutiers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Samedi 04 avril
LA JALMOUTOISE- 6ème édition organisée par le comité des fêtes dans le cadre de la fête du village.
Balade/rallye de voitures anciennes de + de 30 ans, limité à 50 véhicules. Rendez-vous à 13h.
Début des inscriptions le 25 février 2026
Renseignements lajalmoutoise24@gmail.com
Samedi 04 avril 2026
LA JALMOUTOISE- 6ème édition organisée par le comité des fêtes dans le cadre de la fête du village.
Balade/rallye de voitures anciennes de + de 30 ans, limité à 50 véhicules. Rendez-vous à 13h.
Début des inscriptions le 25 février 2026
Renseignements lajalmoutoise24@gmail.com .
Lieu-dit Le Bourg Saint-Vincent-Jalmoutiers 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine lajalmoutoise24@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LA JALMOUTOISE -Fête de village à Saint-Vincent Jalmoutiers
LA JALMOUTOISE -Village festival.
Fast food and refreshments on site. Lots of entertainment on site. Classic car rally.
L’événement LA JALMOUTOISE -Fête de village à Saint-Vincent Jalmoutiers Saint-Vincent-Jalmoutiers a été mis à jour le 2026-02-13 par Val de Dronne