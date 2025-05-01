La Jalousie Théâtre de la Michodière Paris

Un fonctionnaire respectable rentre chez lui, il vient de tromper sa femme, et cherche toutes les excuses possibles pour expliquer son retard… C’est alors qu’il s’aperçoit que son épouse elle-même n’est pas encore rentrée ! Pris à son propre piège, il est alors submergé par une crise de jalousie incontrôlée, l’entrainant dans un délire obsessionnel fulgurant et dérisoire.

Ce texte délicieusement cruel explore avec panache, dans la tradition du théâtre de boulevard, les tourments de l’amour-propre et les ressorts de la jalousie… Entre dialogues ciselés, paranoïa burlesque et revirements jubilatoires, Guitry s’amuse de l’hypocrisie et de la mauvaise foi, offrant au public une satire aussi drôle que mordante.

« La Jalousie », portée par une mise en scène élégante de Michel Fau, des costumes et des décors flamboyants, rend ainsi hommage à cette figure iconique du théâtre français. À découvrir à partir du 16 octobre au Théâtre de la Michodière !

Texte de Sacha Guitry

Mise en scène de Michel Fau

Avec Gwendoline Hamon, Michel Fau, Alexis Moncorgé, Geneviève Casile, Fabienne Galula, Alexis Driollet, Joseph Tronc, Léo Marchi

Inauguré en 1925, le Théâtre de la Michodière célèbre cette année 100 ans de comédie, avec une pièce mythique de Sacha Guitry, « La Jalousie ».

Du mercredi 04 février 2026 au samedi 07 mars 2026 :

samedi, dimanche

de 15h00 à 16h40

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h40

payant

De 20 à 65 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-04T22:00:00+01:00

fin : 2026-03-07T23:40:00+01:00

Date(s) : 2026-02-04T21:00:00+02:00_2026-02-04T22:40:00+02:00;2026-02-05T21:00:00+02:00_2026-02-05T22:40:00+02:00;2026-02-06T21:00:00+02:00_2026-02-06T22:40:00+02:00;2026-02-07T15:00:00+02:00_2026-02-07T16:40:00+02:00;2026-02-07T21:00:00+02:00_2026-02-07T22:40:00+02:00;2026-02-08T15:00:00+02:00_2026-02-08T16:40:00+02:00;2026-02-11T21:00:00+02:00_2026-02-11T22:40:00+02:00;2026-02-12T21:00:00+02:00_2026-02-12T22:40:00+02:00;2026-02-13T21:00:00+02:00_2026-02-13T22:40:00+02:00;2026-02-14T15:00:00+02:00_2026-02-14T16:40:00+02:00;2026-02-14T21:00:00+02:00_2026-02-14T22:40:00+02:00;2026-02-15T15:00:00+02:00_2026-02-15T16:40:00+02:00;2026-02-18T21:00:00+02:00_2026-02-18T22:40:00+02:00;2026-02-19T21:00:00+02:00_2026-02-19T22:40:00+02:00;2026-02-20T21:00:00+02:00_2026-02-20T22:40:00+02:00;2026-02-21T15:00:00+02:00_2026-02-21T16:40:00+02:00;2026-02-21T21:00:00+02:00_2026-02-21T22:40:00+02:00;2026-02-22T15:00:00+02:00_2026-02-22T16:40:00+02:00;2026-02-25T21:00:00+02:00_2026-02-25T22:40:00+02:00;2026-02-26T21:00:00+02:00_2026-02-26T22:40:00+02:00;2026-02-27T21:00:00+02:00_2026-02-27T22:40:00+02:00;2026-02-28T15:00:00+02:00_2026-02-28T16:40:00+02:00;2026-02-28T21:00:00+02:00_2026-02-28T22:40:00+02:00;2026-03-01T15:00:00+02:00_2026-03-01T16:40:00+02:00;2026-03-04T21:00:00+02:00_2026-03-04T22:40:00+02:00;2026-03-05T21:00:00+02:00_2026-03-05T22:40:00+02:00;2026-03-06T21:00:00+02:00_2026-03-06T22:40:00+02:00;2026-03-07T15:00:00+02:00_2026-03-07T16:40:00+02:00;2026-03-07T21:00:00+02:00_2026-03-07T22:40:00+02:00

Théâtre de la Michodière 4, bis rue de la Michodière 75002 Paris



Afficher la carte du lieu Théâtre de la Michodière et trouvez le meilleur itinéraire

