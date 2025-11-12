La Jam de la fortune Papier timbré Rennes

La Jam de la fortune Papier timbré Rennes mercredi 12 novembre 2025.

La Jam de la fortune Papier timbré Rennes Mercredi 12 novembre, 20h00 Entrée libre

Laissez le hasard intervenir dans la jam jazz !

Prenez une jam hebdomadaire, ajoutez-y une dose d’improvisation et une roue de la fortune activée par le public : vous obtenez la jam de la fortune ! Une soirée où le hasard interviendra pour déterminer le répertoire et quelques contraintes pour les musicien·nes. Faites vos jeux, rien ne va plus !

ANIMÉ PAR JC GAILLOT DIT TITOF, PAUL ANDRZ ET PIERRE GERHARDS – INSTRUMENTS SUR PLACE (PIANO, BATTERIE, CONTREBASSE)

___

→ Organisé par l’Imprimerie Nocturne en partenariat avec le festival Jazz à l’Ouest

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-12T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-12T23:30:00.000+01:00

1

https://www.facebook.com/events/841371371653411

Papier timbré 39 rue de Dinan 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine