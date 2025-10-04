La Jam de Sauce Collectiv Le Baiser Salé Paris

La Jam de Sauce Collectiv Le Baiser Salé Paris samedi 4 octobre 2025.

Sauce Collectiv, c’est l’énergie brute d’un Paris bouillonnant, portée par des musiciens et créatifs animés par une même obsession : faire vibrer les cœurs au rythme de la musique, des rencontres et des cultures.

Puisant sa force dans les racines africaines et caribéennes, le collectif ne se contente pas de jouer : il raconte, il célèbre, il transmet. Histoires, traditions, expressions artistiques, tout est matière à créer des ponts et à rallumer la flamme de l’unité.

Leur mission : Simple, mais puissante : bâtir une communauté où les talents se révèlent, s’élèvent et s’entrelacent. Concerts, événements, collaborations, Sauce Collectiv est un terrain de jeu et de connexion, un espace où chacun trouve sa place, nourrit sa créativité et participe à une vision commune : un monde guidé par l’héritage, l’imagination et la force du collectif.

Le samedi 04 octobre 2025

de 00h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

