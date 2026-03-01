La Jam du Carti à Cartilage Cartilage Paris

Sans exagérer, il y aura parmi les meilleurs jeunes musiciennes de jazz de Paris, pour improviser de la musique qu’on vit debout, avec le corps. À tout moment, ça peut partir ailleurs.

Venez jouer, ou juste écouter, ça fait beaucoup de bien !

Concert gratuit : 21h

Jam : 22h

Concert d’ouverture : PEUF

Composé de Tao Ehrlich à la batterie, Martin Ferreyros à la guitare et Louis Prado à la contrebasse, le trio, dont les membres ont collaboré avec des artistes tels que Erik Truffaz, Dhafer Yussef ou encore Donny McCaslin, se retrouve depuis 2022, un jeudi par mois, sur la scène de La Gare à Paris.

Leur live est une expérience inoubliable. Construit comme un groupe d’éternels ados qui rendent hommage à leur musique de cœur, PEUF! revisite et renouvelle l’énergie brute du rock dans une version entièrement instrumentale, avec la contrebasse en instrument star – parée d’effets électroniques. Sans chant, le trio propose ainsi à l’auditeur un véritable voyage, lui laissant la possibilité de se perdre dans la transe de ses morceaux progressifs et épiques.

Ses influences: LCD Soundsystem, Nilüfer Yanya, Mount Kimbie.

Cartilage Cartilage est une nouvelle salle de concert située au 210 rue du Faubourg Saint Antoine qui a ouvert ses portes le 27 février 2026.

Du jazz, mais pas que.

Le jeudi 12 mars 2026

de 20h45 à 23h55

gratuit Tout public.

Cartilage 210, rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 Paris



