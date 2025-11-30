La Jam du dimanche avec Ludovic de Pressac Le Baiser Salé Paris

Ludovic de Pressac transforme la scène en véritable laboratoire du jazz vivant. Pianiste, compositeur et arrangeur passionné, il réunit autour de lui des musiciens d’exception pour une soirée placée sous le signe de la spontanéité. Plus qu’un simple concert, la Jam du Dimanche est une rencontre, une exploration collective où l’improvisation devient langage.

La soirée s’ouvre sur une heure de concert menée par Ludovic, qui pose le thème et l’ambiance. Puis la jam s’embrase : les artistes montent sur scène, dialoguent, se répondent, et la musique s’invente à mesure qu’elle se joue.

Plus qu’un simple concert, la jam est l’occasion de découvrir des musiciens hors pair, de les voir improviser ensemble. C’est le sentiment de participer à un moment unique. Une heure de concert pose les bases et lance le thème de la soirée, puis une jam nous emmène jusqu’au bout de la nuit.

Plus qu’un simple concert, la jam est l’occasion de découvrir des musiciens hors pair, de les voir improviser ensemble.

Le dimanche 30 novembre 2025

de 20h30 à 23h55

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-30T21:30:00+01:00

fin : 2025-12-01T00:55:00+01:00

Date(s) : 2025-11-30T20:30:00+02:00_2025-11-30T23:55:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20251130 https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/