La Jam du dimanche de Sotiris Tsolis Le Baiser Salé Paris dimanche 9 novembre 2025.

Le 2ème dimanche de chaque mois le Baiser Salé devient le terrain de jeu d’une formation explosive menée par Sotiris Tsolis, entouré de musiciens aussi talentueux que singuliers. Une jam session vivante et inspirée, où se croisent générations, styles et sensibilités. A sa tête, Sotiris Tsolis, batteur franco-grec formé au conservatoire, brille par son jeu à la fois organique, précis et toujours en mouvement. Très actif sur la scène jazz parisienne, il sait faire dialoguer jazz moderne, musiques latines et improvisation libre avec une finesse rythmique qui donne le ton à toute la soirée. Véritable catalyseur d’énergie, il impulse à chaque morceau une dynamique unique, avec Adrian Edeline à la guitare qui apporte une palette sonore riche et nuancée, un jeu aussi lyrique qu’incisif, il sait faire monter la tension et installer des climats d’une grande douceur. Son sens de l’écoute et de la relance en fait un soliste aussi inspiré qu’un accompagnateur redoutable, Victor Tsilimparis, au clavier, est un créateur d’ambiances, son jeu élégant et subtil mêle harmonie moderne, groove et improvisation avec une aisance naturelle. Il navigue entre nappes atmosphériques, solos énergiques et dialogues complices avec les autres musiciens, Louis Rose, saxophoniste et claviériste, est le lien parfait entre la tradition du jazz et ses réinventions contemporaines. Son phrasé expressif et sa maîtrise du langage jazz font de lui un improvisateur à la voix singulière. Il passe du souffle chaud du sax à la finesse des harmonies au clavier avec une étonnante fluidité.

La Jam du Dimanche est bien plus qu’une simple scène ouverte : c’est un véritable laboratoire sonore, un lieu de rencontres, de transmission et d’expérimentation. Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, jeunes talents, musiciens confirmés et fidèles du club se retrouvent pour partager, explorer et vibrer.

Sotiris Tsolis fait dialoguer jazz moderne, musiques latines et improvisation libre avec une finesse rythmique qui donne le ton à toute la soirée.

Le dimanche 09 novembre 2025

de 20h30 à 23h55

payant Entrée Libre – Réservation conseillée et garantie jusqu’a 20:15 – Consommation obligatoire : 1.3 EUR Public adultes.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

