LA JAM DU DIMANCHE DE SOTIRIS TSOLIS Le Baiser Salé Paris

Chaque 2ᵉ dimanche du mois, le Baiser Salé se transforme en un véritable laboratoire musical où se rencontrent créativité, énergie et improvisation. À l’initiative de cette aventure sonore : Sotiris Tsolis, batteur et leader au jeu vibrant, qui guide le trio avec une précision et une intensité captivantes.

Aux côtés de Sotiris, Raphaël Gautier déploie sur sa guitare une palette sonore riche et nuancée. Entre envolées lyriques et passages incisifs, il sait créer des climats intenses et subtiles, faisant résonner chaque note avec sensibilité. Paolo Rezze, à la basse, apporte la profondeur et le groove indispensables au trio. Son jeu élégant et inventif assure à la fois soutien rythmique et envolées mélodiques, nourrissant les dialogues improvisés qui rendent chaque jam unique.

La Jam du Dimanche n’est pas qu’une scène ouverte : c’est un espace de rencontre et de partage, où musiciens confirmés, jeunes talents et amateurs de jazz se retrouvent…

Le dimanche 11 janvier 2026

de 20h30 à 23h59

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-11T21:30:00+01:00

fin : 2026-01-12T00:59:00+01:00

Date(s) : 2026-01-11T20:30:00+02:00_2026-01-11T23:59:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20260111 https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.facebook.com/lebaisersale