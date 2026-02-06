La Jam du dimanche de Sotiris Tsolis Le Baiser Salé Paris

À l’initiative de cette aventure sonore : Sotiris Tsolis, batteur exceptionnel et leader charismatique, dont le jeu précis et intense fait de chaque session un moment unique et très attendu par les amateurs de toutes musiques.

Aux côtés de Sotiris, Oxy explore l’univers des synthés avec inventivité et sensibilité, tissant des textures sonores riches qui dialoguent avec chaque pulsation rythmique. à la basse, Mehdi Hamidou apporte la profondeur et le groove indispensables au trio. Son jeu précis et imaginatif soutient la dynamique collective tout en offrant des envolées mélodiques qui nourrissent les improvisations spontanées.

La Jam du Dimanche n’est pas qu’une scène ouverte : c’est un espace de rencontre et de partage, où musiciens confirmés, jeunes talents et amateurs de jazz se retrouvent pour expérimenter et se laisser surprendre. Ici, les styles se mélangent, les générations se croisent, et l’improvisation devient le moteur d’une expérience collective qui met le feu aux poudres !

Chaque 2ᵉ dimanche du mois, le Baiser Salé se transforme en un véritable laboratoire musical où se rencontrent créativité, énergie et improvisation.

Le dimanche 08 mars 2026

de 20h30 à 23h59

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-08T21:30:00+01:00

fin : 2026-03-09T00:59:00+01:00

Date(s) : 2026-03-08T20:30:00+02:00_2026-03-08T23:59:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/fr/agenda/5374-la-jam-du-dimanche-de-sotiris-tsolis https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/



Afficher la carte du lieu Le Baiser Salé et trouvez le meilleur itinéraire

