LA JAM DU DIMANCHE D’ISAIAS ALVES Le Baiser Salé Paris

Les tambours résonnent, puissants et ancestraux, comme un appel venu d’ailleurs, ouvrent un espace de liberté, de feu et d’improvisation. Une jam explosive portée par le percussionniste Isaías Alves.

Né à São Luís, au nord-est du Brésil, enfant des rues tambourinantes, il a grandi dans les fêtes populaires du Maranhão avant de faire voyager ses sons en Europe, un croisement entre les traditions afro-brésiliennes et l’impro jazz la plus libre, inspiré par Tânia Maria, João do Vale, Hermeto Pascoal ou Naná Vasconcelos, il tisse un pont vivant entre mémoire et invention.

Chaque jam est une fête collective où les sons se cherchent et se trouvent. Le jazz maranhense s’y affirme comme une voix singulière, enracinée et moderne.

Une occasion unique de vibrer, créer, écouter, s’enflammer. Les tambours parlent déjà.

Une occasion unique de vibrer, créer, écouter, s’enflammer, portée par le percussionniste Isaías Alves.

Le dimanche 05 avril 2026

de 20h30 à 23h59

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-05T23:30:00+02:00

fin : 2026-04-06T02:59:00+02:00

Date(s) : 2026-04-05T20:30:00+02:00_2026-04-05T23:59:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20260405 https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.facebook.com/lebaisersale