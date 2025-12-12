Il sera a accompagné à la batterie tous les plus grands groupes corses, et il joue aujourd’hui sa « carte personnelle », ou plutôt familiale ! Il sera accompagné cette semaine par Les Pimenoff chez qui la musique se transmets et se partage en famille ! Philippe, le père, a impulsé le rythme à Lucas, le fils, ainsi que le groove de la basse à Marie, la fille! La « petite famille » partage ce moment de musique avec leur ami Vincent Bidal, pinaniste ultra talentueux et habitué du Club, qui apporte toujours une touche chaleureuse et groove a tout ce qu’il joue.

Le rendez-vous incontournable du lundi soir au Baiser animée chaque semaine par François Constantin, #LaJamDeTousLesJazz est une scène ouverte à tous les styles : jazz, soul, swing, groove, électro…

Le lundi 05 janvier 2026

de 21h00 à 23h59

gratuit sous condition Public adultes.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

