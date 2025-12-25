La Jam du lundi de François Constantin, Le Baiser Salé Paris
La Jam du lundi de François Constantin, Le Baiser Salé Paris lundi 2 février 2026.
Le lundi soir, c’est LA jam à ne pas rater. Menée par François Constantin, c’est du son, du groove et de l’impro sans filet. Une scène ouverte où tout peut arriver : jazz, soul, swing, groove, électro… Des pros, des passionnés, des rencontres, du bœuf, du vrai.
Cette semaine, on pose un thème bien chaud : “Deux autour du piano”. Le piano au centre, deux musiciens qui se répondent, s’écoutent, se provoquent parfois, dans l’esprit de Ahmad Jamal, Carla Bley et Benny Green. Un point de départ, pas une règle : le thème lance la vibe, la jam fait le reste.
Pour envoyer le groove dès le départ, François Constantin s’entoure d’une équipe de haute volée, Gilliam Sayad au piano, Gilles Coquard à la basse et André Charlier à la batterie. Une équipe qui sait exactement comment faire monter la température… et la laisser exploser.
Le lundi 02 février 2026
de 21h00 à 23h59
gratuit sous condition Tout public.
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20260202
