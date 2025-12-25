La Jam du lundi de François Constantin, Le Baiser Salé Paris

Le lundi soir, c’est LA jam à ne pas rater. Menée par François Constantin, c’est du son, du groove et de l’impro sans filet. Une scène ouverte où tout peut arriver : jazz, soul, swing, groove, électro… Des pros, des passionnés, des rencontres, du bœuf, du vrai.

. Une scène ouverte où tout peut arriver : jazz, soul, swing, groove, électro… Des pros, des passionnés, des rencontres, du bœuf, du vrai.

Cette semaine, on pose un thème bien chaud : “Deux autour du piano”. Le piano au centre, deux musiciens qui se répondent, s’écoutent, se provoquent parfois, dans l’esprit de Ahmad Jamal, Carla Bley et Benny Green. Un point de départ, pas une règle : le thème lance la vibe, la jam fait le reste.

Pour envoyer le groove dès le départ, François Constantin s’entoure d’une équipe de haute volée, Gilliam Sayad au piano, Gilles Coquard à la basse et André Charlier à la batterie. Une équipe qui sait exactement comment faire monter la température… et la laisser exploser.

Le lundi soir, c’est LA jam à ne pas rater. Menée par François Constantin, c’est du son, du groove et de l’impro sans filet !

Le lundi 02 février 2026

de 21h00 à 23h59

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-02T22:00:00+01:00

fin : 2026-02-03T00:59:00+01:00

Date(s) : 2026-02-02T21:00:00+02:00_2026-02-02T23:59:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20260202



Afficher la carte du lieu Le Baiser Salé et trouvez le meilleur itinéraire

