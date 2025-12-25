La Jam du lundi de François Constantin, Le Baiser Salé Paris

Plus qu’un simple concert, la jam est l’occasion de découvrir des musiciens hors pair, de les voir s’éclater à improviser ensemble

#LaJamDeTOUSLesJazz, c’est un set de concert et un jam de rencontres musicales improvisées : la façon la plus conviviale de faire de la musique !

Edith Piaf, Brassens, Jacques Brel, Juliette Greco, France Gall, Barbara,… la liste est longue ! Leurs styles sont variés, parfois diamétralement opposés mais ils ont en commun d’appartenir au patrimoine musical français. On a vu à travers eux évoluer la chanson à texte, naviguant au fil des années de la pop, des ballades à la variété. Ils ont joué avec les mots, perturbé des codes établis et inventé des sonorités. Ils ont marqué la chanson française, cela mérite bien une jam animée par François Constantin ! Avec Guillaume Farley à la basse et au chant, Romain Joutard à la batterie, et Vincent Bidal au piano, vous aurez envie de chanter, de danser et le sourire forcément car il est de ces musiciens qui donnent la banane à tout le monde.

Le lundi soir, c’est LA jam à ne pas rater. Menée par François Constantin, c’est du son, du groove et de l’impro sans filet !

Le lundi 09 février 2026

de 21h00 à 23h59

gratuit sous condition Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

