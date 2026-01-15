La Jam du Lundi de François Constantin Le Baiser Salé Paris

Plus qu’un simple concert, la jam est l’occasion de découvrir des musiciens hors pair et de les voir s’éclater à improviser ensemble.

Qui dit lundi dit forcément JAM Du Lundi ! Animée par François Constantin, elle est le lieu de rencontre et d’échange où amateurs et professionnels font entendre leurs talents lors d’une soirée d’improvisation musicale. Ce lundi, place à la Latin Fusion : des rythmes afro-latins endiablés mêlés à des harmonies jazz, des grooves dansants et des improvisations pleines de chaleur.

La soirée sera lancée par Maxence Leroy au piano, Romain Labaye à la basse et Lucas Dauchez à la batterie. Un trio complice et énergique qui donnera envie de jouer, de danser et de partager, avec le sourire. Une heure de concert, puis place à la Jam !

Au Baiser Salé on connaît François Constantin et ses jam depuis trente ans, alors autant dire qu’il a invité tout le jazz hexagonal avec lui sur scène ! Percussionniste hors pair, il passe d’un instrument à l’autre en un temps-record.

Le lundi 16 février 2026

de 21h00 à 23h55

payant

De 10 à 23 euros.

Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

