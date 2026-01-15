La Jam du Lundi de François Constantin Le Baiser Salé Paris
La Jam du Lundi de François Constantin Le Baiser Salé Paris lundi 16 février 2026.
Plus qu’un simple concert, la jam est l’occasion de découvrir des musiciens hors pair et de les voir s’éclater à improviser ensemble.
Qui dit lundi dit forcément JAM Du Lundi ! Animée par François Constantin, elle est le lieu de rencontre et d’échange où amateurs et professionnels font entendre leurs talents lors d’une soirée d’improvisation musicale. Ce lundi, place à la Latin Fusion : des rythmes afro-latins endiablés mêlés à des harmonies jazz, des grooves dansants et des improvisations pleines de chaleur.
La soirée sera lancée par Maxence Leroy au piano, Romain Labaye à la basse et Lucas Dauchez à la batterie. Un trio complice et énergique qui donnera envie de jouer, de danser et de partager, avec le sourire. Une heure de concert, puis place à la Jam !
Au Baiser Salé on connaît François Constantin et ses jam depuis trente ans, alors autant dire qu’il a invité tout le jazz hexagonal avec lui sur scène ! Percussionniste hors pair, il passe d’un instrument à l’autre en un temps-record.
Le lundi 16 février 2026
de 21h00 à 23h55
payant
De 10 à 23 euros.
Tout public.
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
https://www.lebaisersale.com/fr/agenda/5643-la-jam-du-lundi-de-francois-constantin https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/
