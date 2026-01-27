LA JAM DU LUNDI de FRANÇOIS CONSTANTIN Le Baiser Salé Paris

Les percussions de François Constantin font battre le cœur, tandis que le vibraphone de Louis Guignier scintille comme un soleil tropical. Jérémy Bruyère à la contrebasse et Lucas Dauchez à la batterie tissent des grooves précis et irrésistibles qui font bouger les corps et électrisent l’air. Ici, le jazz rencontre les rythmes latins : samba, bossa, cha-cha et rumba se mêlent à l’improvisation, créant un dialogue constant entre mélodies et percussions, entre swing et chaleur caribéenne. Chaque morceau devient une aventure, chaque solo une invitation à voyager au cœur de cette musique sensuelle et enivrante. On commence avec une heure de concert intense, puis la scène s’ouvre à la JAM pour que l’énergie collective explose et que chacun puisse ajouter sa couleur au tableau musical ! Amateurs, pros, curieux… tous se retrouvent dans cette ambiance généreuse, festive et profondément vivante où le Latin Jazz révèle toute sa magie

Les sons chauds et vibrants du Latin Jazz envahissent la scène du Baiser Salé avec la Jam du Lundi de François Constantin

Le lundi 23 mars 2026

de 21h00 à 23h55

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-23T22:00:00+01:00

fin : 2026-03-24T00:55:00+01:00

Date(s) : 2026-03-23T21:00:00+02:00_2026-03-23T23:55:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/fr/agenda?date_concert=23%2F03%2F2026&artiste= https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/



Afficher la carte du lieu Le Baiser Salé et trouvez le meilleur itinéraire

