LA JAM DU LUNDI de FRANÇOIS CONSTANTIN Le Baiser Salé Paris

Les cordes vibrent, le piano dialogue, les percussions battent avec précision, bienvenue dans la Jam du Lundi de François Constantin ! François Constantin aux percussions et au lead, Théodare Kuzma au piano, Fanou Toraccinta à la guitare et William Brunard à la contrebasse forment un quintet prêt à explorer toutes les couleurs du jazz. Entre improvisations audacieuses, riffs incisifs et dialogues subtils entre les instruments, chaque morceau devient une conversation musicale pleine de nuances et de surprises. Les solos de guitare s’envolent, le piano répond avec élégance, et la rythmique ancre le tout dans un groove irrésistible, créant un univers à la fois intime et intense. On commence par une heure de concert captivante, puis la scène s’ouvre à la JAM où chacun peut ajouter sa voix, sa créativité et son énergie au feu collectif ! Amateurs et pros, curieux et passionnés se retrouvent pour partager un moment généreux, vivant et profondément musical, où le jazz guitare se révèle dans toute sa richesse et sa virtuosité

Le lundi 30 mars 2026

de 21h00 à 23h59

gratuit sous condition Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

