La jam du lundi de François Constantin Le Baiser Salé Paris

François Constantin aux percussions et au lead envoie l’énergie, entouré d’Etibar Asadli aux claviers, Ranto An’i Avo Rakotomalala à la basse et Martin Wangermée à la batterie. Ici, l’électro est bien réelle : grooves qui cognent, sons qui claquent, basses profondes et impro sous tension. Ça joue live, ça bidouille, ça prend des risques, entre jazz bien ancré et pulsations électroniques bien senties. Une heure de concert pour faire monter la pression, puis la JAM explose et ouvre la scène aux rencontres et aux prises de risque, sans filet ni format imposé. Une soirée, audacieuse, physique, où l’électro devient un moteur de groove et d’improvisation. Le lundi qu’il faut pour bien commencer la semaine.

Ça tape, ça pulse, ça vibre : la Jam du Lundi de François Constantin passe à l’électro, sans détour.

Le lundi 06 avril 2026

de 21h00 à 23h59

gratuit sous condition Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

