La jam du lundi de François Constantin Le Baiser Salé Paris
La jam du lundi de François Constantin Le Baiser Salé Paris lundi 13 avril 2026.
Ça groove, ça swingue et ça respire le funk a plein poumons avec la Jam du Lundi de François Constantin consacrée à George Duke, le boss du jazz fusion et du funk des années 70-80, un claviériste et compositeur américain de génie, qui a bossé avec Frank Zappa, Stanley Clarke ou Jean-Luc Ponty. Ses claviers flamboyants, son groove imparable et son mélange jazz-funk-soul font encore danser les oreilles aujourd’hui. Aux côtés de François Constantin aux percussions et au lead, Noé Chantraine au piano, Romain Labaye à la basse et Tiss Rodriguez à la batterie, les thèmes dansent, les solos s’envolent et les rythmes frappent juste. Une heure de concert pour poser le groove, puis la JAM s’emballe et la scène s’ouvre à tous, pros, amateurs, curieux… bref, tout le monde se laisse emporter par l’énergie et le son. Une soirée festive, chaleureuse et résolument vivante, où l’esprit de George Duke plane à chaque note.
Ça groove, ça swingue et ça respire le funk a plein poumons avec la Jam du Lundi de François Constantin !
Le lundi 13 avril 2026
de 21h00 à 23h59
gratuit sous condition Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-14T00:00:00+02:00
fin : 2026-04-14T02:59:00+02:00
Date(s) : 2026-04-13T21:00:00+02:00_2026-04-13T23:59:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
https://www.lebaisersale.com/fr/agenda/5672-la-jam-du-lundi-de-francois-constantin https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/
Afficher la carte du lieu Le Baiser Salé et trouvez le meilleur itinéraire