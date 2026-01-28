La jam du lundi de François Constantin Le Baiser Salé Paris

Ça groove, ça swingue et ça respire le funk a plein poumons avec la Jam du Lundi de François Constantin consacrée à George Duke, le boss du jazz fusion et du funk des années 70-80, un claviériste et compositeur américain de génie, qui a bossé avec Frank Zappa, Stanley Clarke ou Jean-Luc Ponty. Ses claviers flamboyants, son groove imparable et son mélange jazz-funk-soul font encore danser les oreilles aujourd’hui. Aux côtés de François Constantin aux percussions et au lead, Noé Chantraine au piano, Romain Labaye à la basse et Tiss Rodriguez à la batterie, les thèmes dansent, les solos s’envolent et les rythmes frappent juste. Une heure de concert pour poser le groove, puis la JAM s’emballe et la scène s’ouvre à tous, pros, amateurs, curieux… bref, tout le monde se laisse emporter par l’énergie et le son. Une soirée festive, chaleureuse et résolument vivante, où l’esprit de George Duke plane à chaque note.

Le lundi 13 avril 2026

de 21h00 à 23h59

gratuit sous condition Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

