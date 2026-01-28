La jam du lundi de François Constantin Le Baiser Salé Paris

Pianiste new-yorkais de génie, il a fait vibrer le jazz afro cubain et le funk en collaborant avec des légendes comme Tito Puente, Freddie Hubbard ou Rahsaan Roland Kirk, mêlant technique impressionnante et groove irrésistible. Sur scène, François Constantin aux percussions et au lead entraîne Tommy Scott au piano, Gino Benja Chantoiseau à la basse et Thomas Bellon à la batterie dans une énergie collective incroyable. Les thèmes dansent, les solos éclatent et l’esprit de Ruiz flotte à chaque note. Une heure de concert pour poser le décor, puis la JAM s’emballe et la scène devient un terrain de jeu ouvert à tous, pros, amateurs et curieux. Une soirée vivante, généreuse et résolument funky, où l’héritage de Hilton Ruiz prend vie à chaque instant

Quand les touches du piano s’embrasent et que la basse frappe juste, la Jam du Lundi de François Constantin rend hommage à Hilton Ruiz

Le lundi 20 avril 2026

de 21h00 à 23h55

gratuit sous condition Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

