La jam du lundi de François Constantin Le Baiser Salé Paris

Les notes fusent, le groove déborde et l’énergie circule à fond avec la Jam du Lundi de François Constantin ! Derrière les fûts et au lead, François Constantin allume la mèche et entraîne Nathan Mollet au piano, Noé Berne à la basse et Archibald Ligonnière à la batterie dans une aventure musicale pleine d’élan et de joie. Ici, ça joue sans retenue : les thèmes s’envolent, les rythmes éclatent, les échanges se font dans le sourire et l’impro devient un terrain de jeu jubilatoire. Le piano pétille, la basse danse, la double batterie fait monter la pression et tout s’embrase dans un groove communicatif. On commence par une heure de concert pour lancer la fête, puis la JAM s’ouvre grand et la scène s’anime de toutes les rencontres possibles, entre surprises, audace et pur plaisir de jouer ensemble. Une soirée flamboyante, généreuse et ultra vivante, où la musique circule librement et où l’énergie est tout simplement contagieuse

Le lundi 27 avril 2026

de 21h00 à 23h55

gratuit sous condition Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/fr/agenda/5674-la-jam-du-lundi-de-francois-constantin



