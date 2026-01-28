La Jam du lundi de François Constantin Le Baiser Salé Paris

Aux percussions et au lead, François entraîne Xavier Belin au piano, Jeremy Remilien à la basse et Yannice Lavaly à la batterie dans une énergie communicative et irrésistible. Ici, ça bouge, ça dialogue, ça improvise à chaque instant : les rythmes dansent, les thèmes s’envolent et les solos se répondent dans une conversation musicale pleine de malice et de chaleur. Une heure de concert pour installer l’univers, puis la JAM s’emballe et la scène devient un terrain de jeu ouvert à tous, pros, amateurs, curieux… tous embarqués dans cette célébration musicale unique. Le mois s’annonce chaud, très chaud

Mai arrive, les Caribéennes aussi… et avec elles, une série de jams où François Constantin convoque le nec plus ultra de l’esprit et du groove des Antilles

Le lundi 04 mai 2026

de 21h00 à 23h55

gratuit sous condition Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

