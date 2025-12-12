Percussionniste hors pair, véritable funambule du rythme, il passe d’un instrument à l’autre en un temps record. Son expérience, son énergie et son talent forgent l’ambiance inégalable des Jam Sessions du lundi soir, où la musique déborde toujours du cadre. Pour cette soirée dédiée au génie brésilien, maître de la liberté sonore et de l’invention permanente, les musiciens convoqueront l’esprit fantasque, poétique et profondément vivant d’Hermeto. Entre mélodies hypnotiques, improvisations effervescentes et couleurs rythmiques typiquement brésiliennes, on plongera dans l’univers de celui que l’on surnomme « O Bruxo », le sorcier.

Une heure de concert, puis place à la jam haute en couleurs, où tradition, folie douce et spontanéité musicale se rencontrent pour célébrer l’un des plus grands créateurs du jazz contemporain.

Au Baiser Salé, on connaît François Constantin et ses jams depuis plus de trente ans : autant dire qu’il a invité tout le jazz hexagonal à partager la scène !

Le lundi 12 janvier 2026

de 21h00 à 23h59

gratuit sous condition Public adultes.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

