La Jam du lundi de François Constantin – Spéciale Joe Henderson Le Baiser Salé Paris

Plus qu’un simple concert, la jam est l’occasion de découvrir des musiciens hors pair, de les voir s’éclater à improviser ensemble.

#LaJamDeTOUSLesJazz, c’est un set de concert et un jam de rencontres musicales improvisées : la façon la plus conviviale de faire de la musique !

Ce lundi, spéciale Joe Henderson : une plongée dans l’univers d’un géant du jazz, entre hard bop, post-bop et influences latines. Des thèmes puissants, des grooves profonds et une large place laissée à l’improvisation pour faire vivre et réinventer son répertoire.

Au Baiser Salé on connaît François Constantin et ses jam depuis trente ans, alors autant dire qu’il a invité tout le jazz hexagonal avec lui sur scène ! Percussionniste hors pair, il passe d’un instrument à l’autre en un temps-record.

expérience, énergie et talent garantissent l'ambiance inégalable des Jam Sessions du lundi soir !

Le lundi 23 février 2026

de 21h00 à 23h55

gratuit sous condition Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

