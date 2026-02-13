La jam du Musical, le musical, Lille

La jam du Musical Mercredi 18 février, 20h00 le musical Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T20:00:00+01:00 – 2026-02-18T23:30:00+01:00

Fin : 2026-02-18T20:00:00+01:00 – 2026-02-18T23:30:00+01:00

Viens kiffer l’ambiance de ouf de la jam du Musical !

Des musiciens avec le smile toujours près à jamer et qui n’attendent que toi

20h00 – 23h30 : JAM

-TOUS NIVEAUX – TOUS STYLES

-SUR PLACE : batterie, clavier, micros, sono, guitare, basse, ampli

Venez kiffer avec la grande terrasse!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bar-Caviste

Entrée libre

www.lemusical.fr

baby foot – fléchettes

Terrasse

Grand choix de bières

happy hour: mardi au samedi 17h-19h

Horaires:

mardi-jeudi: 17h-23h

vendredi: 17h-01h

samedi: 17h-01h

dimanche: voir prog

Accès:

– Station V’LILLE (Fives) 3 min.

– Métro Caulier ou Fives 3 min.

– Bus de nuit (place Degeyter) 3 min.

– Accès autoroute 50 mètres.

– Pensez à utiliser Uber pour rentrer à moindre prix.

