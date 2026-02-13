La jam du Musical, le musical, Lille
La jam du Musical, le musical, Lille mercredi 18 février 2026.
La jam du Musical Mercredi 18 février, 20h00 le musical Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-18T20:00:00+01:00 – 2026-02-18T23:30:00+01:00
Fin : 2026-02-18T20:00:00+01:00 – 2026-02-18T23:30:00+01:00
Viens kiffer l’ambiance de ouf de la jam du Musical !
Des musiciens avec le smile toujours près à jamer et qui n’attendent que toi
20h00 – 23h30 : JAM
-TOUS NIVEAUX – TOUS STYLES
-SUR PLACE : batterie, clavier, micros, sono, guitare, basse, ampli
Venez kiffer avec la grande terrasse!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bar-Caviste
Entrée libre
www.lemusical.fr
baby foot – fléchettes
Terrasse
Grand choix de bières
happy hour: mardi au samedi 17h-19h
Horaires:
mardi-jeudi: 17h-23h
vendredi: 17h-01h
samedi: 17h-01h
dimanche: voir prog
Accès:
– Station V’LILLE (Fives) 3 min.
– Métro Caulier ou Fives 3 min.
– Bus de nuit (place Degeyter) 3 min.
– Accès autoroute 50 mètres.
– Pensez à utiliser Uber pour rentrer à moindre prix.
