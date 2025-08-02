LA JARDIT SHOW (L’improviste) Brive-la-Gaillarde

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-30

La Jardit Show, c’est l’histoire d’une jardinière un peu décalée…

Elle égoutte les groseilles du citron, se croit prête à récolter les fruits de ses efforts, mais… rien ne pousse. Elle en perd même les poires !

Heureusement, c’est grâce au public que tout renaît la Jardit retrouve ses mots, sa pelle, et vous embarque dans un uni-vert de poésie douce-amère, absurde et touchante.

La Jardit Show, un moment de jardinage intérieur où pousse l’émotion.

A 17h. .

