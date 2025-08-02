LA JARDIT SHOW (L’improviste) Brive-la-Gaillarde
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-08-02
fin : 2025-08-30
2025-08-02 2025-08-30
La Jardit Show, c’est l’histoire d’une jardinière un peu décalée…
Elle égoutte les groseilles du citron, se croit prête à récolter les fruits de ses efforts, mais… rien ne pousse. Elle en perd même les poires !
Heureusement, c’est grâce au public que tout renaît la Jardit retrouve ses mots, sa pelle, et vous embarque dans un uni-vert de poésie douce-amère, absurde et touchante.
La Jardit Show, un moment de jardinage intérieur où pousse l’émotion.
A 17h. .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
