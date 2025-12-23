LA JAVA DES GASPARDS – ESPACE JULES NORIAC Limoges

JEAN-BENOIT DIALLO Début : 2026-03-29 à 18:00. Tarif : – euros.

AZ PROD PRÉSENTE EN ACCORD AVEC TAMAM PRODUCTION : JEAN-BENOÎT DIALLO« LIBRE ARBITRE »Dans ce spectacle, Jean-Benoît Diallo abord le thème du libre arbitre. Thème très philosophique pour 1h de stand up composé à 80% du mot bite. De l’influence sociétale, en passant par celle des réseaux sociaux, des médias… Il vous fera rire avec un humour piquant, grinçant parfois même décapant.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS DES CONGRES TOURS – RONSARD 26 BOULEVARD HEURTELOUP 37000 Tours 37