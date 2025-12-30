LA JEUNE FILLE A LA PERLE AKTEON THEATRE – PARIS Paris

LA JEUNE FILLE A LA PERLE Début : 2026-01-10 à 16:00. Tarif : – euros.

Du 10 janvier au 15 mars Relâches les 23/24/25 février et 02/03/04 marsMerc/Sam/Dim et tous les jours pendant les vacancesÀ 16hA partir de 5 ansLa jeune fille à la perle… n’a plus de perle ! Partez à sa recherche avec Fridoline à travers le musée. Une aventure pleine d’humour et de tableaux célèbres !SUCCES !! REPRISE !!Quand la petite Fridoline est obligée de se rendre au musée, c’est vraiment la tuile ! Qu’est-ce qu’elle s’ennuie ! Pourtant, elle remarque un détail étrange: le tableau La jeune fille à la perle…n’a plus de perle ! Comment est-ce possible ? Qui l’a volée ? La petite fille s’improvise alors détective en herbe et se lance dans une série d’interrogatoires des seuls témoins présents sur le lieu du crime la nuit précédente: les autres œuvres d’art du musée !Drôles, absurdes ou poétiques, 17 personnages de tableaux et de sculptures célèbres prennent vie et sèment des indices à la petite enquêtrice afin de retrouver le voleur… et la perle !Durée 45 mnCompagnie La Boucle d’ArtAuteur et mise en scène: Maud LiermannAvec : Laura Hatchadourian, Lambert Gintrand et Maud Lierman Les tableaux que vous allez croiser :La jeune fille à la perle, Vermeer, 1665Le penseur, Rodin, 1904La danseuse chez le photographe, Degas, 1874Le cri, Munch, 1893La femme au chapeau, Modigliani, 1918Le désespéré, Courbet, 1843-1845Autoportrait aux perroquets, Frida Khalo, 1941L’astronome, Vermeer, 1668-1669 Composition with red, blue and yellow, Mondrian, 1930La liseuse, Fragonard, 1770Le discobole, Myron, Ve siècle av. JCLe fils de l’homme, Magritte, 1964La laitière, Vermeer, 1658La Joconde, Leonard de Vinci, 1503Le vieux guitariste aveugle, Picasso, 1903-1904La dame à l’hermine, Leonard de Vinci,1489Autoportrait à l’oreille bandée et à la pipe,Vincent Van Gogh, 1889

AKTEON THEATRE – PARIS 11 RUE DU GÉNÉRAL BLAISE 75011 Paris 75