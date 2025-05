La jeune fille et l’amour Spectacle lyrico-poétique à La Voilerie – La Voilerie Bourcefranc-le-Chapus, 4 juillet 2025 20:00, Bourcefranc-le-Chapus.

Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-07-04 20:00:00

fin : 2025-07-04

2025-07-04

Faîtes vous surprendre et transporter par un spectacle lyrico-poétique légèrement décalé !

La Voilerie 20 bis avenue du Général de Gaulle

Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 34 87 16 gh.schueller@gmail.com

English : La jeune fille et l’amour Lyrical-poetic show at La Voilerie

Let yourself be surprised and transported by a slightly offbeat lyrical-poetic show!

German : Das junge Mädchen und die Liebe Lyrisch-poetische Aufführung in La Voilerie

Lassen Sie sich von einer lyrisch-poetischen, leicht schrägen Show überraschen und mitreißen!

Italiano :

Lasciatevi sorprendere e trasportare da uno spettacolo lirico-poetico un po’ fuori dagli schemi!

Espanol : La jeune fille et l’amour Espectáculo lírico-poético en La Voilerie

Déjese sorprender y transportar por un espectáculo lírico-poético ligeramente fuera de lo común

