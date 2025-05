La jeune fille et les paysans – Ciné Pologne – Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes, 25 mai 2025 14:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-25 14:30 – 18:30

Gratuit : non Plein tarif : 8 € / Carte blanche : 6 € Film ou concert seul : 4 € Ados, Adultes, Seniors

Film, dégustation et concert spectacle. Après l’Italie, puis l’Irlande, venez partager autour de la culture polonaise au cinéma Bonne Garde. Rencontres, découvertes, échanges et convivialité partagés autour d’un film choisi par l’association Bonne Garde, Bienvenue à tous et toutes. 14h30 : Projection de « La jeune fille et les paysans », VOSTFR, 1h55. Oeuvre d’art, animée en peinture.Au XIXe siècle, dans un village polonais en ébullition, la jeune Jagna, promise à un riche propriétaire terrien, se révolte. Elle prend son destin en main, rejette les traditions et bouleverse l’ordre établi. Commencent alors les saisons de la colère… Sept ans après « La Passion Van Gogh », DK et Hugh Welchmann utilisent à nouveau leur technique d’animation peinte pour leur nouveau long-métrage : « La jeune fille et les paysans ». Le film adapte le roman du prix Nobel de littérature 1924 : “Les Paysans” de Wladyslaw Reymont. 17h00 : – Dégustation de spécialités polonaises – Concert théâtralisé « Voyage en Pologne », par Natalia & Malvin. Chants populaires traditionnels et contemporains. Un regard sur la Pologne d’hier et d’aujourd’hui. Evénement facebook : https://www.facebook.com/events/1354768612301839

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://cinemalebonnegarde.com/FR/127/cine-pologne.html