La jeunesse connectée Rue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn

La jeunesse connectée

Rue du Maréchal Leclerc Cinéma Le Saleys Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

Sujet d’actualité, la jeunesse connectée. Rencontre avec Thomas Rohmer, fondateur de l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation et membre du Haut Conseil de la famille et de l’enfance, qui, dans le cadre des conférences et formations qu’il organise à travers toute la France, partagera avec vous, parents et professionnels, son expertise sur les enjeux de l’éducation au numérique et les postures éducatives à tenir face à la généralisation d’Internet, des téléphones portables et de l’accès facilité à des contenus en tout genre.

Inscription conseillée sur https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-construction-des-ados-a-lere-des-reseaux-sociaux-1976735354658?aff=oddtdtcreator. .

Rue du Maréchal Leclerc Cinéma Le Saleys Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La jeunesse connectée

L’événement La jeunesse connectée Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Béarn des Gaves