La Jeunesse part en Livres 5ème RDV Bibliothèque municipale Sausset-les-Pins

La Jeunesse part en Livres 5ème RDV

Samedi 7 février 2026 de 10h à 17h. Bibliothèque municipale 31 Avenue de la Côte Bleue Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

2026-02-07

Vente de livres jeunesses pour les plus petits jusqu’aux adolescents.

Stand libraire, Maison d’édition, Auteurs, Dédicaces, Expositions, Ateliers , Contes, animations, . .

Bibliothèque municipale 31 Avenue de la Côte Bleue Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 38 79 culture@saussetlespins.fr

English :

Sale of children?s books for all ages.

