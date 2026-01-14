La Jeunesse part en Livres 5ème RDV Bibliothèque municipale Sausset-les-Pins
La Jeunesse part en Livres 5ème RDV Bibliothèque municipale Sausset-les-Pins samedi 7 février 2026.
La Jeunesse part en Livres 5ème RDV
Samedi 7 février 2026 de 10h à 17h. Bibliothèque municipale 31 Avenue de la Côte Bleue Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône
Vente de livres jeunesses pour les plus petits jusqu’aux adolescents.
Stand libraire, Maison d’édition, Auteurs, Dédicaces, Expositions, Ateliers , Contes, animations, . .
Bibliothèque municipale 31 Avenue de la Côte Bleue Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 38 79 culture@saussetlespins.fr
English :
Sale of children?s books for all ages.
L’événement La Jeunesse part en Livres 5ème RDV Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-01-14 par Mairie de Sausset-les-Pins