La Joconde en réalité virtuelle à la Micro-Folie Espace culturel du Pays de Nay Nay

La Joconde en réalité virtuelle à la Micro-Folie

La Joconde en réalité virtuelle à la Micro-Folie

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-11-04

fin : 2026-01-03

2025-11-04

En tête à tête avec la Joconde

Entrez dans l’univers de Léonard de Vinci et approchez La Joconde comme jamais auparavant.

Cette immersion vous plonge au cœur du chef-d’œuvre, révélant ses secrets, ses détails invisibles à l’œil nu, et l’histoire fascinante de son énigmatique sourire. Une rencontre intime avec l’un des plus grands mystères de l’art.

Tout public dès 12 ans sur demande auprès de l’accueil de la Médiathèque. .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

