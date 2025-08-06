LA JOCONDE PARLE ENFIN Carcassonne

La Joconde parle enfin et nous raconte sa vie, de sa création par Léonard de Vinci jusqu’à aujourd’hui au Louvre.

Laurent Ruquier donne enfin la parole à cette star internationale à qui personne n’a jamais demandé son avis.

Vous la connaissez dans La petite histoire de France ou l’avez vue récemment au théâtre dans Big Mother, Karina Marimon interprète La Joconde.

Durée 1h15

33 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

At last, the Mona Lisa speaks, telling us the story of her life, from her creation by Leonardo da Vinci to the present day in the Louvre.

Laurent Ruquier finally gives a voice to this international star, who has never been asked for her opinion.

You know her from La petite histoire de France or saw her recently in Big Mother, Karina Marimon plays the Mona Lisa.

Running time: 1h15

German :

Die Mona Lisa spricht endlich und erzählt uns ihre Lebensgeschichte, von ihrer Erschaffung durch Leonardo da Vinci bis heute im Louvre.

Laurent Ruquier gibt diesem internationalen Star, den nie jemand um seine Meinung gefragt hat, endlich das Wort.

Sie kennen sie aus La petite histoire de France oder haben sie kürzlich im Theater in Big Mother gesehen.

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten

Italiano :

La Monna Lisa finalmente parla e ci racconta la storia della sua vita, dalla sua creazione da parte di Leonardo da Vinci fino ad oggi al Louvre.

Laurent Ruquier dà finalmente la parola a questa star internazionale a cui non è mai stata chiesta un’opinione.

Forse la conoscete da La petite histoire de France o l’avete vista di recente in Big Mother, Karina Marimon interpreta la Gioconda.

Durata: 1 ora e 15 minuti

Espanol :

La Gioconda habla por fin, y nos cuenta la historia de su vida, desde su creación por Leonardo da Vinci hasta hoy en el Louvre.

Laurent Ruquier da por fin la palabra a esta estrella internacional a la que nunca se ha pedido su opinión.

Quizá la conozca de La petite histoire de France o la haya visto recientemente en Big Mother, Karina Marimon interpreta a la Gioconda.

Duración: 1 hora 15 minutos

