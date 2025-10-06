LA JOCONDE PARLE ENFIN – ESPACE DES AUGUSTINS Montauban

LA JOCONDE PARLE ENFIN Début : 2026-04-09 à 20:30. Tarif : – euros.

La Joconde parle enfin et nous raconte sa vie, de sa création par Léonard de Vinci jusqu’à aujourd’hui au Louvre.Laurent Ruquier donne enfin la parole à cette star internationale à qui personne n’a jamais demandé son avis. Karina Marimon est la Joconde ! Vous l’aimez dans la série humoristique « La petite histoire de France » ? Vous allez l’adorer sur scène !Après le triomphe de « Big Mother » sur les planches, l’irrésistible et talentueuse comédienne Karina Marimon interprète La Joconde à l’espace des Augustins !

ESPACE DES AUGUSTINS 27 RUE DES AUGUSTINS 82000 Montauban 82