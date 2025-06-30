LA JOCONDE PARLE ENFIN – LA CARAVELLE Meaux

LA JOCONDE PARLE ENFIN Début : 2025-12-16 à 20:30. Tarif : – euros.

VILLE DE MEAUX – TH LUXEMBOURG PRÉSENTE : LA JOCONDE PARLE ENFINDistribution Ruq Spectacles Avec Karina Marimon Texte Laurent Ruquier Mise en scène Rodolphe Sand Musique Romain Trouillet Scénographie Lucie Joliot Lumières Denis Schlepp Costumes Fleur Demery Technicien plateau Gabriel GuérinLa Joconde parle enfin et nous raconte sa vie, de sa création par Léonard de Vinci jusqu’à aujourd’hui au Louvre. Laurent Ruquier donne enfin la parole à cette star internationale à qui personne n’a jamais demandé son avis. Vous la connaissez dans La petite histoire de France ou l’avez vue récemment au théâtre dans Big Mother, Karina Marimon interprète La Joconde.

LA CARAVELLE 10, rue Winston Churchill 77100 Meaux 77